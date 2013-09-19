У МЗС РФ пропозиції України щодо Митного союзу назвали "нахлібництвом"

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це заявив начальник відділу першого департаменту СНД МЗС Росії Ілля Рубцов сьогодні в Москві в ході конференції «Прикордонна співпраця як чинник євразійської інтеграції».

«Неодноразово, якщо пригадати 2003 рік, коли Україна брала участь у рамках створення Євразійського економічного простору (ЄЕП), фактично зводила свою позицію до того, що братиме участь тільки там, де «хочемо і де вигідно». Свого роду це навіть утриманські і нахлібницькі настрої», - сказав Рубцов. При цьому, відповідаючи на запитання УНІАН, він уточнив, що нині така позиція зберігається щодо МС.

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«Треба зрозуміти, що інтеграційні процеси – це процеси компромісів. Якщо ви щось хочете одержати, ви щось повинні натомість дати. На цьому будується вся система», - наголосив він.

Дипломат наголосив, що в процесі створення Митного союзу кожна країна-член повинна була в чомусь поступитися.

За його словами, є галузі в країнах «трійки» (Росія, Казахстан і Білорусь, які створили Митний союз – УНІАН), які зазнали втрат від створення єдиного ринку, але загальний виграш набагато більший.

«Інтеграція – це не скороминущий момент, це рух на перспективу. У перспективі віддача буде ще більшою», - переконаний Рубцов.

Він зазначив, що з моменту створення МС товарооборот між країнами «трійки» збільшився на 40%, а приєднання України дало б змогу розвивати взаємну торгівлю ще ефективніше.

У свою чергу, начальник відділу першого департаменту СНД МЗС Росії Володимир Кудрявцев наголосив, що євразійська інтеграція має насамперед економічну складову.

«Про якесь політичне об'єднання зараз не йдеться. Коли ми пояснюємо і розповідаємо про ті переваги, які дістала б Україна в разі приєднання до МС, ми скрізь наголошуємо, що голос кожного учасника є вирішальним», - сказав він.

За його словами, в ЄС присутня більш централізована політика, і країни члени змушені підкорятися «диктату з центру».

Кудрявцев запевнив, що членство в МС і майбутньому Євразійському економічному союзі дає змогу зберегти суверенітет.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України на своєму засіданні 18 вересня схвалив проект Угоди про асоціацію з Європейським Союзом.

Україна і Європейський Союз планують підписати Угоду про асоціацію і ЗВТ в листопаді 2013 року.

30 серпня Президент Віктор Янукович заявив, що Україна може набути статус партнера в Євразійському союзі після 2015 року.

Сьогодні Євразійський союз розробляє новий статут, який передбачатиме статус партнера Євразійського союзу. “Україна може стати партнером, ми можемо цей статус одержати”, - сказав він.

Президент зазначив, що Україна веде переговори з цього приводу. Янукович пояснив, що статус партнера передбачає, що Україна може приєднатися до окремих положень Євразійського або Митного союзу, які не суперечать СОТ.

Янукович наголосив, що проти цього не виступає жодна із сторін, у тому числі і Європа, з якою Україна планує підписати Угоду про створення зони вільної торгівлі.

При цьому Президент зазначив, що сам статут Євразійського союзу буде прийнято в 2015 році.