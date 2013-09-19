Путін назвав Євразійський союз "шансом" для пострадянських країн

"Євразійський союз - це проект збереження ідентичності народів історичного євразійського простору в новому столітті і в новому світі. Євразійська інтеграція - це шанс для пострадянського простору стати самостійним центром глобального розвитку, а не периферією

для Європи або Азії", - сказав Путін на зустрічі з членами дискусійного клубу "Валдай".

Про це повідомляє РІА «Новости».

Тісну інтеграцію Росії з її сусідами Путін вважає абсолютним пріоритетом. За його словами, євразійська інтеграція будуватиметься на принципі різноманіття. "Це об'єднання, в якому кожен збереже своє обличчя і політичну суб‘єктність", - сказав Президент РФ.

На тему: У МЗС РФ пропозиції України щодо Митного союзу назвали "нахлібництвом"

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України на своєму засіданні 18 вересня схвалив проект Угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Україна і Європейський Союз планують підписати Угоду про асоціацію і ЗВТ у листопаді 2013 року.

Останнім часом Росія чинить тиск на країни пострадянського простору, намагаючись зашкодити їх зближенню з ЄС. Так, російська митниця з 14 серпня посилила контроль за вантажами практично всіх українських експортерів. Українські компанії заявляли, що їх поставки на російський ринок були фактично заблоковані. Федерація працедавців України оцінила можливі втрати експортерів до кінця року в 2,5 млрд дол. Також Росія заборонила ввезення на свою територію виробів кондитерської фабрики «Рошен».

Експерти обох країн пов'язували ситуацію на кордоні з бажанням влади Росії змусити Україну вступити до Митного союзу або перешкодити підписанню Україною Угоди про вільну торгівлю з ЄС.