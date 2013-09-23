Сьогодні у Харкові продовжиться суд над Тимошенко, до лікарні прибув кортеж

Як передає кореспондент УНІАН, засідання Київського районного суду Харкова, яке проходитиме у приміщенні обласного апеляційного суду на площі Руднєва, 36, розпочнеться о 09.00.

Повідомляється, що до Центральної клінічної лікарні «Укрзалізниці» в Харкові, в стаціонарі якої перебуває екс-прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко, прибув кортеж конвойних автомобілів.

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Як повідомили кореспондентові УНІАН прихильники Тимошенко, які чергують біля лікарні, автозак, два автомобілі «швидкої» та кілька міліцейських автомобілів прибули на територію медзакладу близько 7-ї години.

Кортеж зупинився перед приймальним відділенням ЦКЛ «Укрзалізниці», а не перед головним входом, як це бувало раніше.

Крім того, до лікарні прибули народні депутати Арсен Аваков, Сергій Пашинський та інші.

Перед прохідною ЦКЛ «Укрзалізниці» чергують кілька десятків прихильників Тимошенко, вони встановили намет.

Найімовірніше, на суд Тимошенко не повезуть, оскільки для транспортування Тимошенко до приміщення суду, де о 09.00 розпочнуться слухання у справі ЄЕСУ, потрібно щонайменше годину.

Попереднє засідання у справі ЄЕСУ, яке відбулося 6 вересня, перенесли з огляду на відсутність самої підсудної та її захисника Андрія Кожем’якіна.

Тоді, під час судового слухання, яке тривало не більше 20 хвилин, захист екс-прем’єра вкотре клопотав про закриття справи ЄЕСУ, посилаючись на те, що ця справа вже була закрита і законність цього рішення підтверджував Верховний суд України.

У свою чергу суддя Садовський залишив клопотання без розгляду і зазначив, що воно буде розглянуто на відповідній стадії судового процесу за присутності підсудної Тимошенко.

Представники ж державного обвинувачення заявили, що Верховний суд України не виносив у справі ЄЕСУ реабілітуючого рішення стосовно Тимошенко, а постанова про закриття кримінальної справи ЄЕСУ була скасована генпрокурором як незаконна.

Довідка УНІАН. У жовтні 2011 року СБУ порушила проти Тимошенко кримінальну справу за переведення боргів корпорації ЄЕСУ на бюджет України.

За інформацією прес-центру СБУ, Тимошенко «обвинувачується в організації ухилення від сплати податків на загальну суму понад 4,7 млн грн, розкраданні та замаху на розкрадання бюджетних коштів шляхом незаконного відшкодування понад 25 млн грн податку на додану вартість, службовій підробці та в ухиленні від сплати 681 тис. грн прибуткового податку. Методом розкрадання бюджетних коштів було впровадження корпорацією ЄЕСУ фінансової схеми приховування валютної виручки з використанням підконтрольних офшорних компаній».

Тимошенко в 1995-1997 рр. очолювала корпорацію ЄЕСУ.