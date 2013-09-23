ДПтС: Тимошенко відмовилася їхати до суду, але про примус "не може бути й мови"
Екс-прем’єр-міністр Юлія Тимошенко відмовилася їхати до суду на сьогоднішнє засідання у справі ЄЕСУ.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної пенітенціарної служби України.
Зокрема, за даними прес-служби, сьогодні вранці працівники Качанівської колонії запропонували Тимошенко прослідувати до автомобілю конвою, який очікував на неї біля ЦКЛ № 5.
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«Працівники колонії проінформували про готовність конвою та запропонували допомогу, аби вийти до автомобілю», - зазначається в повідомленні.
Однак, заявили в ДПтС, «засуджена до конвою так і не вийшла».
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Про її чергову відмову від етапування складено відповідний акт, який передано до суду, додали в пенітенціарній службі.
При цьому в ДПтС також наголосили, що «про застосування примусу до засудженої з боку співробітників колонії не може бути й мови».