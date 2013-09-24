"Евтаназія по-українськи": Росіянам на центральному ТБ передбачили крах України (відео)

У сюжеті курс України називають "неомазепізмом", називаючи Росію єдиною державою, готовою безкорисливо допомагати Україні.

Москву в сюжеті пробують виставити рятівником України від "неминучої загибелі", повідомляє news.liga.net.

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Автор програми Дмитро Кисельов вже не раз готував сюжети про "катастрофічне становище України", пропагуючи проросійський курс для України. Кисельов брав участь у круглих столах руху Український вибір Віктора Медведчука, де заявляв, що якщо Україна підпише асоціацію з ЄС, то "дороги будуть гірші, медицина буде гіршою. Потрібно прямо говорити! Школи будуть гіршими, армія буде гірша, літаки будуть падати". У новому сюжеті Кисельов також використовує пряму мову родича Володимира Путіна.

Крім того, раніше Кисельов дозволив собі хамські репліки на адресу керівництва України - в одній з програм він заявив: "Янукович, як ошпарений, навіть не залишившись на запланований нічліг, під ранок відлетів геть. Справи у нього "дрянь" - лякають вже скрізь - і з заходу, і зі Сходу, а можливості у Києва гідно зробити гідний вибір все менше", - говорив він.