Тимошенко може подати документи на реєстрацію кандидатом у Президенти – голова ЦВК

Про це Охендовський сказав в інтерв'ю «КоммерсантЪ – Украина», опублікованому сьогодні.

Він зазначив, що Тимошенко може подати документи для реєстрації кандидатом у Президенти України «так само, як і будь-який інший громадянин України».

Відповідаючи на запитання, чи зможе ЦВК її зареєструвати, Охендовський сказав: «Якщо виникне така ситуація, ЦВК вчинить так само, як чинив раніше і має намір чинити й надалі - оцінка поданим нам документів буде дано з точки зору правової реальності, що існує на відповідний момент часу».

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За його словами, рішення у кожному конкретному випадку ухвалюється Комісією як колегіальним органом, а не окремими її членами, включаючи голову. «Не бачивши документів, говорити "так, реєстрація можлива", як і "ні, реєстрація неможлива", в рівній мірі необачно», - додав він.

За оцінками Охендовського, за пост глави держави в 2015 боротимуться від 20 до 30 кандидатів.