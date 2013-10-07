Регіонали привітали Віталія Кличка з перемогою його брата
12:10, 07 жовтня 2013Політика
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Депутати радіють перемозі українця.
Володимир Рибак долучився до привітань
Лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов привітав лідера фракції “УДАР” Віталія Кличка із боксерською перемогою його брата Володимира в Москві у поєдинку з Олександром Повєткіним.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Єфремов сказав під час Погоджувальної ради парламенту.
“Було приємно, що наш спортсмен, тим паче брат нашого колеги, отримав перемогу. І від імені нашої фракції ми вас вітаємо”, - сказав він.
До цього привітання також приєдналися голова Верховної Ради України Володимир Рибак та учасники засідання.
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