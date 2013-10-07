Регіонали привітали Віталія Кличка з перемогою його брата

Лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов привітав лідера фракції “УДАР” Віталія Кличка із боксерською перемогою його брата Володимира в Москві у поєдинку з Олександром Повєткіним.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Єфремов сказав під час Погоджувальної ради парламенту.

“Було приємно, що наш спортсмен, тим паче брат нашого колеги, отримав перемогу. І від імені нашої фракції ми вас вітаємо”, - сказав він.

До цього привітання також приєдналися голова Верховної Ради України Володимир Рибак та учасники засідання.