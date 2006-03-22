Єхануров не сяде за одним столом із Януковичем

Після виборів «Наша Україна» сяде за стіл переговорів лише з «помаранчевою» командою, заявив прем’єр-міністр, перший номер у виборчому списку блоку «Наша Україна» Юрій ЄХАНУРОВ у прямому ефірі програми «Іду на Ви» на телеканалі «1+1» 21 березня ввечері.

«Треба бути людиною толерантною зі своїми колишніми противниками, і сідати за стіл (переговорів)», - зауважив він. Ю.ЄХАНУРОВ зазначив, що розмежовує боротьбу за парламентські місця і роботу в новообраному парламенті. «Якщо ми дійсно відповідальні люди, – сказав він, – то ми повинні вгамувати свої особисті амбіції й добре розуміти, що за нами стоять мільйони виборців». При цьому Ю.ЄХАНУРОВ підкреслив: «Я маю на увазі тільки «помаранчеву» команду».

Відповідаючи на запитання, якими будуть його перші візити у разі, якщо він знову буде призначений на посаду прем’єр-міністра, Ю.ЄХАНУРОВ сказав, що не збирається «експериментувати», і відвідає, як і раніше, Росію, Брюссель і Польщу.