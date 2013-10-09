Знижку "Газпрому" на газ отримав Ostchem Holding Фірташа - ЗМІ

Президент РФ Володимир Путін на саміті АТЕС в Індонезії у вівторок заявив, що "Газпром" з відома російського керівництва надав Україні знижку на газ для закачування в підземні сховища (ПСГ). За його словами, ціна на газ склала близько 260 доларів за тисячу кубометрів.

Як розповіло "Комерсант" джерело в українському Міненерго, "Нафтогаз" вже накопичив у ПСГ більше 11 млрд кубометрів газу, використавши для цього $ 1 млрд, який влітку перерахував компанії "Газпром" в якості передоплати за транзит до початку 2015 року. Крім того, ще більш ніж по 1,5 млрд кубометрів закачали незалежні українські видобувачі газу і компанія Ostchem.

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Таким чином, сьогодні в ПСГ вже більше 14 млрд кубометрів газу. Джерело в "Газпромі" вчора уточнило, що додаткові 5 млрд кубометрів російська монополія продасть Ostchem в рахунок квоти наступного року (8 млрд кубометрів) за умови їх закачування в ПСГ. У Group DF (материнська компанія Ostchem) і "Газпромі" ситуацію не коментують.