Жебрівський вважає, що Рудьковський відхопив собі ще й на бурячки

“Має бути показовий судовий процес”, - сказав Офіційному сайту Блоку “Наша Україна – Народна Самооборона” народний депутат, фракція НУ-НС Павло Жебрівський, коментуючи випадок зловживання службовим становищем з боку в.о. міністра транспорту Миколи Рудьковського.

“Ситуація Рудьковського – це ситуація загальна для всього сучасного суспільства, для всіх рівнів влади, - наголосив Жебрівський. - На жаль, на сьогоднішній день достатньо багато людей, які рвуться до влади не для того, щоб реалізувати соціальні ініціативи, провести реформи, забезпечити такі правила гри, щоб потім, коли вони підуть із посади, було комфортно жити усім. Насправді вони рвуться до влади для того, щоб отримати грошові потоки, якими можна реально управляти”.

За словами Жебрівського, “серед охочих до влади та грошей є навіть такі жадібні, як у тому анекдоті, де українець скаче на коні, щоб відміряти собі ділянку землі, до тих пір, поки, стомившись, падає з коня й кидає вперед шапку зі словами “а це – на бурячки”.

Народний депутат підкреслив, що “має бути зрозуміло, що за всі зловживання урядовцями має бути хоча б один високопосадовець покараний. Безкарність породжує лизоблюдство, те, що, по ієрархічній службовій драбині передається посадовим особам нижчих рівнів – якщо зловживання службовим становищем дозволяється урядовцю, то чому не можна голові обласної ради, райдержадміністрації, міському голові?”

“Кожний народний депутат, урядовець має зрозуміти – за умов демократії в країні ніхто не може безкарно, поза контролем опозиції діяти незаконно. Кожний високопосадовець має задуматися перед тим як деребанити землю, брати “відкати” за тендери тощо”, - відзначив Жебрівський, зауваживши, що “якщо сьогодні відбудеться судовий процес над Рудьковським, це буде для всіх інших, в тому числі й для тих, хто тільки буде входити в уряд, серйозною пересторогою на шляху відповідальності за власні вчинки”.