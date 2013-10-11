Громадськість змусила владу і опозицію розпочати діалог з євроінтеграції - НКС

«Ми вітаємо те, що парламентські фракції-прихильники євроінтеграції збираються у Верховній Раді на інклюзивну політичну дискусію. Разом з тим, вважаємо дану дискусію тільки початком для проведення справжнього Національного круглого столу», - заявив перед початком засідання Координатор наглядової ради Національного круглого столу «Порозуміння заради європейського майбутнього» В.Брюховецький.

«Незалежно від персоналій організаторів, концепція круглого столу - це переговори щодо конкретних законів та політичних рішень, скріплені підписом уповноважених осіб, котрі нестимуть за це політичну відповідальність перед Українським народом і перед Європейським Союзом. Тому захід організований Верховною Радою України не відповідає міжнародним стандартам Національного круглого столу», - вважає Брюховецький.

Координатор Робочої групи Національного круглого столу «Порозуміння заради європейського майбутнього» Сергій Бондарчук вважає, що євроімітація до якої схильні українські політики може зашкодити стратегічному європейському курсу України.

«Буде великою бідою коли неадекватні дії або бездіяльність політиків зруйнують віру людей в європейське майбутнє. Тому від імені громадського Національного круглого столу «Порозуміння заради європейського майбутнього» закликаю політиків до відповідальної роботи над конкретними планами, конкретними проблемами, конкретними викликами які стоять перед Україною в контексті євроінтеграції. Громадськість має відігравати роль реального партнера, модератора та контролера реалізації стратегії європейської інтеграції України. Лише активність та наполегливість громадянського суспільства зможуть змусити політиків не імітувати, а працювати на євроінтеграцію», - заявив Бондарчук.

У своїй спеціальній заяві Оргкомітет Національного круглого столу «Порозуміння заради європейського майбутнього» привітав владу і опозицію з приводу початку переговорів щодо євроінтеграційної тематики. «Ми вітаємо їх з тим, що вони прислухалися до нашої громадянської ініціативи. Також, висловлюємо свою вдячність Єврокомісару Штефану Фюле, послам країн ЄС, посольству ЄС і особисто послу Янові Томбінському за кропітку дипломатичну роботу в складних політичних умовах України.»

Представники Оргкомітету НКС вважають, що захід, який відбувся у Верховній Раді - це успіх громадськості, об’єднаної навколо оргкомітету Національного круглого столу «Порозуміння заради європейського майбутнього», яка спонукала сторони до старту перемовин. Публічність і прозорість цього процесу, із залученням усіх сторін, чіткою процедурою та підписаними зобов’язаннями мають бути його неодмінними умовами.

«Маємо надію, що цей захід, що відбувся під проводом Голови Верховної Ради Володимира Рибака, започаткує процес політичного діалогу з євроінтеграційної тематики. Його результат залежить від кваліфікованості, сумлінності і відповідальності учасників», - йдеться в заяві НКС.