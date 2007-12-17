Віра Ульянченко стала Людиною-легендою

Голова Київської обласної державної адміністрації Віра УЛЬЯНЧЕНКО стала лауреатом премії „Український національний олімп” у номінації „Людина-легенда”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської облдержадміністрації, цією високою нагородою В.УЛЬЯНЧЕНКО відзначено за вагомий внесок у вирішення соціальних проблем Київщини.

Урочиста церемонія нагородження лауреатів всеукраїнських професійних премій BusinessOlimpAwards („Український національний олімп”) відбулась 15 грудня 2007 року в Українському домі. Того дня отримали нагороди 37 компаній, що працюють у торгівельній, продовольчій, юридичній та транспортній галузях.

Премію „Український національний олімп” засновано у 2005 році за ініціативи Союзу будівельників України, Ліги страхових організацій України та інших громадських професійних об’єднань. Премія вручається щорічно за видатні, унікальні й високі досягнення в різних галузях.