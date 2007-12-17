Україна досі офіційно не звернулась до НАТО

Україна досі офіційно не звернулась з заявкою до НАТО стосовно приєднання на Бухарестському самміті до плану дій щодо членства в альянсі (ПДЧ).

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час прямого відеомосту “Київ-Брюссель” сказав керівник відділу оборонної співпраці Управління оборонної політики та планування НАТО Джордж КАЦИРДАКІС.

«З часу проведення засідання міністрів оборони країн Південно-Східної Європи (кінець жовтня у Києві) ніяких заявок, ніяких сигналів з боку України щодо приєднання до плану щодо членства в альянсі не надходило», - сказав Д.КАЦИРДАКІС.

Він додав, що, перш за все, необхідно дочекатися формування нового уряду, який також має оприлюднити свою позицію щодо приєднання України до ПДЧ. За словами Д.КАЦИРДАКІСА, якщо новий уряд зробить таку пропозицію, то вона розглядатиметься. Водночас він висловив переконання, що при ухваленні рішення про інтеграцію в НАТО українській владі треба враховувати громадську думку.

Д.КАЦИРДАКІС додав, що реформування сектору безпеки України до стандартів альянсу значно просунулось.

У свою чергу, представник відділу по зв’язкам з РФ та Україною Управління з політичних питань у сфері безпеки НАТО Керен АЛЬП зауважив, що зараз відбувається процес оцінки досягнень України на шляху інтеграції в альянс, і до Бухарестського самміту буде підготовлено звіт, який отримають всі члени альянсу та України. За його словами, після цього буде ухвалено спільне рішення про рівень співпраці з Україною, а також рішення щодо можливості перейти до нового етапу інтеграції – плану щодо членства в альянсі.

Відповідаючи на запитання, чи зможе Україна приєднатися до ПДЧ під час проведення Бухарестського самміту НАТО, К.АЛЬП зауважив, що дуже важко спрогнозувати, яким буде рішення 27 глав держав та урядів країн-членів альянсу. Водночас він переконаний, що в будь-якому випадку вони ухвалять рішення про продовження співпраці Україна-НАТО. К.АЛЬП додав, що успіх України в інтеграції до НАТО залежатиме не від заяв політичних лідерів, а від практичних результатів реформ.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці жовтня під час засідання міністрів оборони країн Південно-Східної Європи Президент України Віктор ЮЩЕНКО звернувся до міністрів оборони країн-членів НАТО з проханням підтримати Україну у приєднанні до ПДЧ.

Бухарестський саміт НАТО заплановано провести у квітні 2008 року.