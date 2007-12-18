Після Тимошенко НУ-НС попросить 4-годинну перерву

"Наша Україна" – "Народна Самооборона" може змінити декілька кандидатур на посади міністрів в процесі обговорення цього питання на засіданні фракції у вівторок.

Про це сказав член НУ-НС Павло Жебрівський в ефірі 5 каналу у понеділок.

"Такий варіант можливий. Лава запасних велика. У фракції потенціал великий, є багато людей, які можуть посісти ті чи інші посади", - сказав він.

Водночас на питання, чи може фракція змінити кандидатури міністра оборони і закордонних справ, яких напередодні вніс президент, Жебрівський відповів:

"Я думаю, що фракція не може змінити. Це право Президента. Тільки він може визначати ці кандидатури".

Жебрівський також сказав, що після голосування за прем’єра НУ-НС візьме перерву для обговорення деяких спірних кандидатур на міністерські посади.

"Міністр аграрної політики, наприклад, має запропонувати реформу села. І від того, яким чином ця реформа проводитиметься, "Наша Україна" матиме електоральну підтримку на наступних виборах. Те ж саме міністр охорони здоров’я має розказати фракції, як він збирається реалізовувати медичну реформи", - сказав він.

За словами Жебрівського, обговорення триватиме 3-4 години.

Українська правда