Януковичу в Москві не дали слова

Лідер Партії регіонів Віктор Янукович їздив на з`їзд правлячої російської партії «Єдина Росія», де мав виступити з промовою. Проте слова йому не дали. За даними прес-служби Партії регіонів, Янукович полетів на з`їзд як лідер парії, а не як керівник уряду. Партія оплатила йому чартерний переліт, проте його вартість в прес-службі розголошувати не стали, пише газета "Дело".

Крім в.о. прем`єр-міністра України, на з`їзді був присутній лише один високопоставлений гість — прем`єр-міністр Сербії Воїслав Коштуніца. Відомо, що Росія єдина підтримала Сербію в боротьбі проти від`єднання Косово. З представників партій інших країн на з`їзді були присутні керівники партії «Обновление» з невизнаної республіки Придністров`я.

Віктор Янукович не виступав на з`їзді і привітав Дмитра Медведева з висуненням на пост президента Росії особисто. Але членам пропутінської партії було не до Віктора Януковича, відзначає видання.

Депутат «Єдиної Росії» Костянтин Затулін пояснив, що партійний з`їзд носив характер робочих зборів і не передбачав виступів зарубіжних гостей.

Проте Віктор Янукович, який прибув на з`їзд в ранзі глави Партії регіонів, а не в.о. прем`єр-міністра, все ж таки скористався наданою йому можливістю і зустрівся з главою уряду Росії Віктором Зубковим і з головою Держдуми Борисом Гризловим.

Українському прем`єрові не вдалося довго насолоджуватися гостинністю росіян — вже увечері він вилетів до Києва для участі в сьогоднішньому пленарному засіданні Верховної Ради, де голосуватимуть за кандидатуру нового прем`єр-міністра.