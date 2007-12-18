Партія регіонів відмовляється «підніматися як школярі»

Фракція Партії регіонів не має наміру реєструватися для участі у голосуванні за призначення Юлії ТИМОШЕНКО на посаду прем’єр-міністра.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам повідомила член цієї фракції Ганна ГЕРМАН.

Вона нагадала, що голосування за Ю.ТИМОШЕНКО буде відбуватися шляхом вставання депутатів з їхніх особистих місць. «Наша фракція не хоче підніматися як школярі», - сказала вона.

Г.ГЕРМАН також повідомила, що фракція Партії регіонів вчора подала свій особистий список депутатів до складу парламентських комітетів. При цьому вона відмовилася сказати, скільки комітетів належатимуть за квотою фракції Партії регіонів. «Мене це найменше хвилює», - сказала вона.