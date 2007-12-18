Єхануров висуває ультиматум

Народний депутат Юрій ЄХАНУРОВ (фракція НУ-НС) просить оголосити перерву в роботі Верховної Ради для остаточного узгодження персонального складу уряду і відмовляється брати участь у голосуванні за обрання лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО прем`єр-міністром.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ЄХАНУРОВ заявив сьогодні журналістам у ВР.

«На жаль, сьогодні на засіданні фракції НУ-НС з`ясувалося, що ще дві кандидатури міністрів не узгоджено. Ми не погодили всі питання всередині фракції, тому я попросив оголосити перерву, оскільки я не можу голосувати за кандидатуру прем`єр-міністра Ю.ТИМОШЕНКО доти, доки не буде узгоджений весь склад уряду», - сказав депутат.

Представник фракції НУ-НС переконаний, що перш ніж розпочинати засідання ВР і розглядати питання про призначення прем`єр-міністра, фракція повинна погодити всі кандидатури на посаді міністрів.

Водночас, Ю.ЄХАНУРОВ не уточнив, на які міністерські посади не узгоджено кандидатури.