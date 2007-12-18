Герман розповіла про «подарунок від Святого Миколая»

Печерський районний суд міста Києва сьогодні зобов`язав газету «Вечерние вести» вибачитись перед народним депутатом Ганною ГЕРМАН (фракція Партії регіонів) за наклепницьку статтю, в якій стверджувалось, що вона одержала квартиру як народний депутат і як радник прем`єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам у ВР повідомила сама Г.ГЕРМАН.

«Мені Святий Миколай вже приніс подарунок. Сьогодні суд визнав наклепницькою статтю, опубліковану в газеті «Вечерние вести», і зобов`язав редакцію опублікувати спростування, вибачитись і виплатити моральну компенсацію», - сказала Г.ГЕРМАН.

Народний депутат не уточнила розміру компенсації, заявленої в її позові. «Це суто символічний розмір», - додала вона.

Довідка УНІАН. Позов «Про захист честі, гідності, ділової репутації і відшкодування моральної шкоди» Г.ГЕРМАН подала у зв`язку з публікацією в газеті «Вечерние вести» статті «Как я стал жертвой демагогов» (від 22 травня 2007 року №077 (1776)).

Г.ГЕРМАН заявляла, що підставою для її позову до шеф-редактора Ігоря ТКАЛЕНКА стали його твердження, що депутат одержала квартиру за державний рахунок. Водночас, Г.ГЕРМАН наполягає, що, ставши депутатом, вона відмовилась від усіх пільг народного депутата, зокрема й від квартири.