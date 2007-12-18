Верховна Рада пішла на перерву

У Верховній Раді України оголошено перерву на 30 хвилин - до 10.40.

Як передає кореспондент УНІАН, голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК повідомив, що перерву оголошено на вимогу двох фракцій - БЮТ та "Наша Україна – Народна самооборона".

А.ЯЦЕНЮК зазначив, що парламент сьогодні першим питанням мав розглядати подання про призначення Юлії ТИМОШЕНКО на посаду прем’єр-міністра. Крім того, він наголосив, що після цього повинно було розглядатися питання про звільнення Віктора ЯНУКОВИЧА з посади глави уряду, про формування нового складу уряду та звільнення нинішнього, а також питання щодо дострокового припинення повноважень тих народних депутатів, які увійдуть до нового складу Кабміну.