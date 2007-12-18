Партія регіонів уже потирає руки

У коаліції не вистачає голосів для ухвалення рішення щодо призначення лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО на посаду прем’єр-міністра України.

Про це заявив в інтерв’ю УНІАН член фракції Партії регіонів Анатолій ТОЛСТОУХОВ.

За його словами, перерва у роботі Верховної Ради (у засіданні парламенту оголошено перерву до 10.40 - УНІАН) свідчить про те, що дві фракції – “Наша Україна – Народна самооборона” та БЮТ «перевіряють свою готовність до голосування».

«Якби були голоси, то було б голосування за кандидатуру на посаду прем’єр-міністра України», - вважає А.ТОЛСТОУХОВ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні член фракції НУ-НС Юрій ЄХАНУРОВ заявив, що не голосуватиме за призначення Ю.ТИМОШЕНКО главою уряду до остаточного узгодження нового складу Кабінету міністрів.

Крім того, на пленарному засіданні відсутній член НУ-НС Іван СПОРДАРЕНКО, який знаходиться у реанімації.