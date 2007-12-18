БЮТ змінив кандидатуру одного міністра

Фракція Блоку Юлії Тимошенко на посаду міністра транспорту і зв’язку пропонуватиме кандидатуру Йосипа ВІНСЬКОГО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам народний депутат від фракції БЮТ Андрій ШЕВЧЕНКО.

За його словами, відповідне рішення було оголошено сьогодні на засіданні фракції БЮТ Олександром ТУРЧИНОВИМ.

"Таким чином, Таріел ВАСАДЗЕ, який мав обійняти цю посаду, залишиться працювати в парламенті", - сказав він.

Також А.ШЕВЧЕНКО нагадав, що раніше передбачалося, що Й.ВІНСЬКИЙ обійме посаду віце-прем’єр-міністра. Відтепер, наголосив депутат, посада віце-прем’єра, яка належить квоті БЮТ, залишається вакантною.