Тимошенко вийшла до трибуни ВР

Яценюк нагадав про подання Президента

У Верховній Раді України розпочався розгляд питання щодо призначення лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО на посаду прем’єр-міністра України. Як передає кореспондент УНІАН, голова Верховної Ради Арсеній ЯЦЕНЮК нагадав, що у парламенті є подання Президента України Віктора ЮЩЕНКА на призначення Ю.ТИМОШЕНКО на посаду прем’єр-міністра. Зараз Ю.ТИМОШЕНКО виступає з трибуни парламенту.

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