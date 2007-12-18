Тимошенко вийшла до трибуни ВР
10:52, 18 грудня 2007Політика
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Яценюк нагадав про подання Президента
У Верховній Раді України розпочався розгляд питання щодо призначення лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО на посаду прем’єр-міністра України.
Як передає кореспондент УНІАН, голова Верховної Ради Арсеній ЯЦЕНЮК нагадав, що у парламенті є подання Президента України Віктора ЮЩЕНКА на призначення Ю.ТИМОШЕНКО на посаду прем’єр-міністра.
Зараз Ю.ТИМОШЕНКО виступає з трибуни парламенту.
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