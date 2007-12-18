Стецьків думає, що на Єханурова тиснуть

Народний депутат Тарас СТЕЦЬКІВ (фракція НУ-НС) не виключає, що його колега по фракції Юрій ЄХАНУРОВ заявив про свою позицію під тиском.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку Т.СТЕЦЬКІВ висловив сьогодні журналістам.

«Я не думаю, що це його самостійна позиція, й у зв`язку з цим ми спробуємо з`ясувати, наскільки принциповий Юрій Іванович у цьому питанні», - сказав Т.СЦЕЦЬКІВ.

Водночас депутат відмовився уточнювати, хто міг вплинути на рішення Ю.ЄХАНУРОВА не брати участі в голосуванні за обрання Юлії ТИМОШЕНКО прем`єр-міністром до остаточного узгодження персонального складу Кабінету міністрів.

«Фракція знайде рішення: або Ю.ЄХАНУРОВ голосуватиме, або ми погоджуємо на його прохання склад уряду», - пояснив він.

Т.СТЕЦЬКІВ також заявив, що позиція Ю.ЄХАНУРОВА не стала для нього несподіванкою. У той же час він вважає передчасним стверджувати, що Ю.ЄХАНУРОВ не голосуватиме. «Може бути й така ситуація, що й без нього буде 226 голосів», - припустив депутат.

Як повідомляв УНІАН, член фракції НУ-НС Ю.ЄХАНУРОВ заявив про те, що не братиме участь у голосуванні за обрання прем`єр-міністра до остаточного узгодження персонального складу Кабміну. За деякою інформацією, ще один член фракції НУ-НС Іван СПОДАРЕНКО зараз знаходиться в реанімації.

Таким чином, у даний час кандидатуру Ю.ТИМОШЕНКО на посаду голови уряду можуть підтримати тільки 225 із 227 депутатів коаліції, чого недостатньо для затвердження Ю.ТИМОШЕНКО на посаді прем`єр-міністра.