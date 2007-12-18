У ВР голосують за Тимошенко

У Верховній Раді України розпочалось голосування за призначення лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО на посаду прем’єр-міністра.

Як передає кореспондент УНІАН, перед початком голосування лідер БЮТ запевнила, що мужньо сприйме будь-які результати голосування.

При цьому, за її словами, сьогоднішнє голосування “буде моментом істини на міцність демократичної коаліції”.

Ю.ТИМОШЕНКО подякувала членам фракції “Наша Україна – Народна самооборона” за їхню позицію щодо відстоювання “ідеалів Майдану”.

“Я знаю, що ваша позиція є незмінною, навіть якщо відбудеться щось екстраординарне”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

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