У ВР голосують за Тимошенко
11:06, 18 грудня 2007Політика
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Лідер БЮТ пообіцяла бути мужньою
У Верховній Раді України розпочалось голосування за призначення лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО на посаду прем’єр-міністра.
Як передає кореспондент УНІАН, перед початком голосування лідер БЮТ запевнила, що мужньо сприйме будь-які результати голосування.
При цьому, за її словами, сьогоднішнє голосування “буде моментом істини на міцність демократичної коаліції”.
Ю.ТИМОШЕНКО подякувала членам фракції “Наша Україна – Народна самооборона” за їхню позицію щодо відстоювання “ідеалів Майдану”.
“Я знаю, що ваша позиція є незмінною, навіть якщо відбудеться щось екстраординарне”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
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