Тимошенко знає, що їй може не вистачити 2-3 голосів

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО не виключає, що під час голосування за її призначення главою уряду може не вистачити 2-3 голосів народних депутатів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала на засіданні парламенту перед голосуванням.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, «і вночі, і вдень, і вранці роблять все для того, щоб не було 2-3 голосів при голосуванні».

Вона зазначила, що прекрасно знає, з ким зустрічалися із народних депутатів. Ю.ТИМОШЕНКО впевнена, що дехто докладає всіх зусиль, щоб не допустити її до влади.

За її словами, нині на грані банкрутства знаходиться НАК «Нафтогаз України», центральні магістральні газові мережі. «Можливо, тиждень-два і запустять процедуру, яка раз і назавжди відбере в України її стратегічне майно», - припустила лідер БЮТ.

Вона підкреслила, що в Україні «відбувається нечесна, брудна, корумпована приватизація стратегічних об’єктів». Ю.ТИМОШЕНКО переконана, що ті, хто зараз перебуває при владі, «намагаються ще шматки урвати з тіла України». «Можливо, ще декілька шматків українських ресурсів відірвете, але все це не довго», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.