Єханурову дзвонив Ющенко
11:26, 18 грудня 2007Політика
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Нашоукраїнець Юрій Єхануров скоріш за все може підтримати лідера БЮТ Юлію Тимошенко на посаду прем`єра.
Про це "Українській правді" повідомили джерела в Верховній Раді.
Так за словами співрозмовника. Єханурову після його заяви дзвонив президент Віктор Ющенко щодо цього голосування.
Також після свого виступу перед верховною Радою з Єхануровим достатньо довго спілкувалась сама Тимошенко.
За словами джерел УП, їй також вдалось вмовити Єханурова.
Раніше Єхануров заявив, що поки не готовий голосувати за Юлію Тимошенко на посаду прем`єра, оскільки не узгоджена квота міністрів від НУ-НС.
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