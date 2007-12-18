Єханурову дзвонив Ющенко

Нашоукраїнець Юрій Єхануров скоріш за все може підтримати лідера БЮТ Юлію Тимошенко на посаду прем`єра.

Про це "Українській правді" повідомили джерела в Верховній Раді.

Так за словами співрозмовника. Єханурову після його заяви дзвонив президент Віктор Ющенко щодо цього голосування.

Також після свого виступу перед верховною Радою з Єхануровим достатньо довго спілкувалась сама Тимошенко.

За словами джерел УП, їй також вдалось вмовити Єханурова.

Раніше Єхануров заявив, що поки не готовий голосувати за Юлію Тимошенко на посаду прем`єра, оскільки не узгоджена квота міністрів від НУ-НС.