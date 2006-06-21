Перший заступник міністра закордонних справ Антон БУТЕЙКО потрапив до лікарні з інфарктом та обширним інсультом.

Про це УНІАН повідомили у лікарні “Феофанія”, куди госпіталізовано А.БУТЕЙКА.

Вчора у А.БУТЕЙКА стався інфаркт, після чого він був госпіталізований, а сьогодні у нього стався обширний інсульт.

Довідка УНІАН. А.БУТЕЙКО – 1947 року народження. З 1974 р. - на дипломатичній службі. Працював, зокрема, послом України в США (1998-1999 рр), послом України у Румунії. У вересні 2003 року подав у відставку з посади посла у Румунії на знак протесту проти підписання Україною угоди про Єдиний економічний простір.