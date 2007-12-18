ТИМОШЕНКО - ПРЕМ`ЄР

Процедура голосування завершена. Тимошенко обрана прем`єр-міністром України. "За" - 226 народних депутатів.

Фракція БЮТ у повному складі проголосувала за призначення свого лідера Юлії ТИМОШЕНКО на посаду прем’єр-міністра України.

Як передає кореспондент УНІАН, кожен із 156 депутатів фракції особисто піднімав руку і підтверджував, що голосує за призначення Ю.ТИМОШЕНКО.

Депутати аплодували, коли лідер БЮТ сама голосувала за себе.

За Тимошенко проголосували 70 з 72 членів фракції НУ-НС. Зокрема, не голосував Іван СПОДАРЕНКО, який перебуває у реанімації, а Іван ПЛЮЩ утримався.

Після того, як проголосували дві фракції - БЮТ та НУ-НС - жодна з інших фракцій – Партії регіонів, Блоку Литвина та КПУ не виявили бажання голосувати.