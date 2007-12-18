У ВР оголосили перерву на 30 хвилин

У засіданні Верховної Ради України оголошено перерву на 30 хвилин для остаточного підбиття результатів голосування за призначення Юлії ТИМОШЕНКО на посаду прем’єр-міністра.

Як передає кореспондент УНІАН, згідно з процедурою голосування, Лічильна комісія ВР має підбити результати голосування та офіційно їх оголосити на пленарному засіданні.

Після того, як проголосували дві фракції - БЮТ та НУ-НС - жодна з інших фракцій – Партії регіонів, Блоку Литвина та КПУ не виявили бажання голосувати.

За призначення Ю.ТИМОШЕНКО проголосували усі 156 членів фракції БЮТ та 70 з 72 членів фракції НУ-НС. Зокрема, не голосував Іван СПОДАРЕНКО, який перебуває у реанімації, а Іван ПЛЮЩ утримався.

Таким чином, за призначення Ю.ТИМОШЕНКО прем’єр-міністром проголосувало 226 народних депутатів.

Такий результат депутати від коаліції зустріли оплесками.