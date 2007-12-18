У Харкові проспект Леніна пропонують перейменувати у проспект Леннона

Сьогодні у Харкові активісти обласної організації партії «Реформи і Порядок» планують провести громадську акцію з перейменування проспекту Леніна у проспект Леннона.

Про це повідомив кореспонденту УНІАН голова обласної парторганізації ПРП Іван ВАРЧЕНКО.

За його словами, проведення символічної акції викликане необхідністю виконати Указ Президента України про усунення символів тоталітарної системи.

«Лише у самому Харкові близько 100 вулиць носять імена людей, які були уособленням тоталітаризму. Ще стоять пам’ятники декому з вождів, зокрема, їхніми іменами названо райони міста», - сказав І.ВАРЧЕНКО.

Активісти ПРП підготували спеціальні таблички, повідомив він, а в ході акції буде проведено опитування харків’ян щодо їхнього ставлення до проблеми.