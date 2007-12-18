У НУ-НС просять не сипати сіль на дві рани

Після офіційного оголошення результатів голосування за призначення лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО прем’єр-міністром України відбудеться засідання фракції “Наша Україна – Народна самооборона”.

Про це УНІАН повідомив народний депутат В’ячеслав КОВАЛЬ (НУ-НС).

За його словами, члени фракції будуть остаточно узгоджувати кандидатури на міністерські посади.

На запитання, чи всі кандидатури на даний час узгоджені, В.КОВАЛЬ відповів: «Не сипте сіль на рану». За його словами, йдеться «мінімум про дві рани», тобто про кандидатуру на посаду міністра з питань аграрної політики, оскільки кандидатура Юрія МЕЛЬНИКА є дискусійною, та кандидатуру Василя КРЕМЕНЯ на посаду міністра освіти та науки.

Як повідомляв УНІАН, 17 грудня заступник голови фракції НУ-НС Руслан КНЯЗЕВИЧ заявив, що після призначення прем’єр-міністра фракція “Наша Україна – Народна самооборона” остаточно узгодить кожну кандидатуру в уряд.

За словами Р.КНЯЗЕВИЧА, до узгодження всіх кандидатур на засіданні фракції “Наша Україна – Народна самооборона” не запропонує жодного із претендентів.