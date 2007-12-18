Кириленко розшифрував голосування

Лідер фракції НУ - НС Вячеслав КИРИЛЕНКО розраховує, що після обрання прем`єр-міністра коаліція сформує склад уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам у Верховній Раді.

«Я впевнений, що сьогодні ми оберемо і прем`єр-міністра, і уряд. Я кажу «оберемо», бо почекаємо рішення Рахункової комісії. Але я впевнений в тому, що всі ці питання буде вирішено», - сказав В.КИРИЛЕНКО.

За його словами, новий уряд одразу після формування приступить до розробки проекту державного бюджету на 2008 рік, підготовки житлово-комунального господарства до роботи в зимових умовах, розбудови взаємин з Росією.

В.КИРИЛЕНКО наголосив, що сьогоднішнє голосування за обрання Юлії ТИМОШЕНКО прем`єр-міністром свідчить про конкурентоспроможність сформованої в парламенті коаліції демократичних сил.

«Коаліція є, і вона конкурентоспроможна. Це означає, що в найбільш важливі дні ми будемо завжди присутні в залі фізично», - припустив він.