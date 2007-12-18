Лічильна комісія підписала протокол про обрання Тимошенко
12:12, 18 грудня 2007Політика
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Враховані усі 226 голосів
Лічильна комісія Верховної Ради підписала офіційний протокол про обрання Юлії ТИМОШЕНКО прем’єр-міністром України.
Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив член Лічильної комісії, депутат від Партії регіонів Олександр ПЕКЛУШЕНКО.
За його словами, Лічильна комісія врахувала усі 226 голосів депутатів, віддані за обрання Ю.ТИМОШЕНКО на посаду керівника уряду.
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