Шуфрич відреагував на обрання Тимошенко

Партія регіонів має намір ініціювати дострокові вибори до парламенту в тому випадку, якщо діяльність уряду Юлії ТИМОШЕНКО призведе до погіршення соціально-економічної ситуації в країні.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив депутат від Партії регіонів Нестор ШУФРИЧ сьогодні журналістам.

«Якщо ситуація вимагатиме негайної оцінки і буде такою, що уряд ТИМОШЕНКО не впорається з сьогоднішніми реаліями, я не виключаю, що ми звернемося до народу України для його оцінки на дострокових парламентських виборах», - сказав Н.ШУФРИЧ.

За його словами, за таких умов Партія регіонів повторить дії опозиції в парламенті 2006 року. «Є таке поняття як дежа вю. Ми просто складемо 150 мандатів народних депутатів і цим самим змусимо ЮЩЕНКА діяти згідно з логікою сьогоднішніх подій – піти через рік на дострокові вибори, якщо цього вимагатиме соціальна ситуація в країні», - наголосив він.