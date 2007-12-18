Литвин вважає, що коаліція йому зобов`язана

Фракція Блоку Литвина співпрацюватиме з усіма політичними силами у Верховній Раді України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив лідер фракції Володимир ЛИТВИН сьогодні журналістам.

«У нас завжди була своя позиція. Ми - окрема депутатська група, яка не залежатиме від позиції коаліції чи опозиції. У нас завжди буде своя думка», - сказав В.ЛИТВИН.

За його словами, сьогодні фракція Блоку Литвина, відмовившись від участі в голосуванні за обрання Юлії ТИМОШЕНКО прем`єр-міністром, надала можливість коаліції «зцементувати свої дії». «Якби ми голосували, то візьму на себе сміливість припустити, що 3-4 депутати з коаліції не проголосували б, що засвідчило б про недієздатність коаліції», - вважає він.