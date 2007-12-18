Янукович просить не сміятися над горем людей

Лідер Партії регіонів, прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ вважає, що призначення голови БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО на посаду глави уряду поглибить політичну нестабільність в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні у Верховній Раді, виступаючи перед розглядом питання про його звільнення.

В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що призначення Ю.ТИМОШЕНКО матиме негативний вплив на соціально-економічну ситуацію в державі. При цьому, за його словами, “помаранчева” команда, прийшовши до влади, повинна взяти на себе відповідальність за все, що відбувається в країні. «Але я хочу сказати, що в державі знову настає епоха нових випробувань», - зауважив В.ЯНУКОВИЧ.

Янукович оголосив з трибуни ВР, що ПР переходить в опозицію. Екс-прем`єр вважає, що країна знаходиться у скрутному економічному становищі. На сміх із залу (що б мало означати "А хто довів?") Янукович відповів: " Я прошу не сміятися над горем людей".

Він також наголосив, що громадянам України не варто очікувати на покращення життя. При цьому він побажав новому прем’єр-міністру і уряду «зробити всі добрі справи і підняти рівень життя людей». «Це побажання від мене, які від народного депутата, і поки ви не проголосували, як від прем’єр-міністра», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.