Ющенко вітає обрання Тимошенко прем’єр-міністром

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вітає обрання Юлії ТИМОШЕНКО прем’єр-міністром і розцінює його як свідчення дієвості сформованої демократичної більшості у Верховній Раді.

Як повідомляє прес-служба глави держави, В.ЮЩЕНКО зазначив, що змінений порядок голосування, що пройшло відкрито і прозоро, не залишило жодних сумнівів у юридичній чистоті та легітимності такого рішення парламенту.

«Усі підозри і двозначності спростовані. Уряд одержав керівника, а країна – надію на ефективну роботу нової урядової команди», – сказав В.ЮЩЕНКО.

Президент наголосив, що, згідно з Конституцією, вдруге подав кандидатуру Ю.ТИМОШЕНКО, аби дати коаліції можливість підтвердити суспільству дотримання взятих зобов’язань у рамках партнерства між блоком «Наша Україна – Народна самооборона» і БЮТ.

«Сьогоднішнє голосування довело, що демократичні сили здатні діяти в продуктивному тандемі. Це дає підставу розраховувати, що й наступні кроки коаліції, спрямовані на вирішення першочергових державних завдань, будуть результативними», – відзначив В.ЮЩЕНКО.

Глава держави нагадав, що угода про створення демократичної коаліції містить низку важливих положень, які спонукають парламентську більшість до конкретної законотворчості.

«Суспільство хоче бачити реальне втілення передвиборчих обіцянок, у тому числі й щодо чутливих, дискусійних тем. Перед коаліцією відкривається широке поле для діяльності, за результатами якої люди дадуть свої оцінки і більшості, і сформованому Кабінету Міністрів», – зазначив В.ЮЩЕНКО.