Литвин вважає, що за Тимошенко проголосували бездоганно
12:54, 18 грудня 2007Політика
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Лідер блоку висловив жаль
Лідер фракції Блоку Литвина Володимир ЛИТВИН вважає бездоганною процедуру голосування за прем`єр-міністра, яка пройшла у Верховній Раді.
Як передає кореспондент УНІАН, таку думку В.Литвин висловив журналістам у парламенті.
«Бездоганне голосування, хоча сама процедура суперечить визначенню терміну «відкрите голосування», - сказав В.Литвин.
Лідер Блоку Литвина висловив жаль, що сьогодні «дозволяють собі трактувати Регламент, як кому забагнеться».
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