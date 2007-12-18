Литвин вважає, що за Тимошенко проголосували бездоганно

Лідер фракції Блоку Литвина Володимир ЛИТВИН вважає бездоганною процедуру голосування за прем`єр-міністра, яка пройшла у Верховній Раді.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку В.Литвин висловив журналістам у парламенті.

«Бездоганне голосування, хоча сама процедура суперечить визначенню терміну «відкрите голосування», - сказав В.Литвин.

Лідер Блоку Литвина висловив жаль, що сьогодні «дозволяють собі трактувати Регламент, як кому забагнеться».