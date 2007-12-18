Яценюк подякував Януковичу за позитив

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК від імені парламенту подякував Віктору ЯНУКОВИЧУ за роботу на посаді прем’єр-міністра.

Як передає кореспондент УНІАН, А.ЯЦЕНЮК зазначив, що хотів би подякувати від імені ВР за той позитив, який був в уряді В.ЯНУКОВИЧА.

За словами А.ЯЦЕНЮКА, «у кожного уряду є плюси і мінуси».

Він також подякував уряду й від себе особисто як колишнього члена Кабінету міністрів.

А.ЯЦЕНЮК зазначив, що необхідно шляхом голосування, тобто підняттям рук звільнити В.ЯНУКОВИЧА з посади прем’єр-міністра.

Зараз депутати обговорюють процедуру голосування.