Яценюк подякував Януковичу за позитив
13:02, 18 грудня 2007Політика
1662
Депутати обговорюють процедуру
Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК від імені парламенту подякував Віктору ЯНУКОВИЧУ за роботу на посаді прем’єр-міністра.
Як передає кореспондент УНІАН, А.ЯЦЕНЮК зазначив, що хотів би подякувати від імені ВР за той позитив, який був в уряді В.ЯНУКОВИЧА.
За словами А.ЯЦЕНЮКА, «у кожного уряду є плюси і мінуси».
Він також подякував уряду й від себе особисто як колишнього члена Кабінету міністрів.
А.ЯЦЕНЮК зазначив, що необхідно шляхом голосування, тобто підняттям рук звільнити В.ЯНУКОВИЧА з посади прем’єр-міністра.
Зараз депутати обговорюють процедуру голосування.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter