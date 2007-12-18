Партія регіонів офіційно перейшла в опозицію

Фракція Партії регіонів прийняла офіційне рішення про перехід в опозицію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це з трибуни Верховної Ради заявив її лідер Віктор ЯНУКОВИЧ.

В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що фракція Партії регіонів буде підтримувати «здоровий глузд тут, у парламенті, і буде працювати конструктивно».

При цьому, за його словами, фракція ніколи не дозволить нікому йти шляхом популізму.

«Партія регіонів переходить в опозицію. Ми прийняли це рішення і ми робимо на цьому наголос», - сказав він. Така заява викликала аплодисменти з боку депутатів коаліції.

При цьому В.ЯНУКОВИЧ наголосив: «Дуже добре, що сьогодні є на кого покласти відповідальність, тому що країна у такому стані не могла працювати і жити».