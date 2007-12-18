ВР піднімає руки за відставку Януковича

Верховна Рада України розпочала голосування шляхом підняття рук за відставку Віктора ЯНУКОВИЧА з посади прем’єр-міністра України.

Як передає кореспондент УНІАН, водночас ряд депутатів виступали проти такої процедури голосування, зазначаючи, що відставка В.ЯНУКОВИЧА є автоматичною, оскільки на посаду прем’єр-міністра України вже обрано Юлію ТИМОШЕНКО.

У відповідь голова Верховної Ради Арсеній ЯЦЕНЮК зауважив, що проти цього необхідно було заявляти у п’ятницю, 14 грудня, коли парламент ухвалював порядок розгляду питань на сьогоднішній день і спосіб голосування за них.

Зараз відбувається голосування членів фракції БЮТ за відставку В.ЯНУКОВИЧА з посади прем’єр-міністра. Депутати піднімають руки і вголос оголошують своє рішення.

При цьому члени фракції Партії регіонів залишили сесійну залу.