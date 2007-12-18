Новий склад Кабміну від Тимошенко

Список міністрів

У Верховній Раді зареєстрований проект постанови «Про формування складу Кабінету міністрів України» (№1163 від 18.12.2007), внесений прем`єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО. Відповідно до документа, Кабінет міністрів пропонується в такому складі: перший віце-прем`єр-міністр - Олександр ТУРЧИНОВ; віце-прем`єр-міністр України - Іван ВАСЮНИК; віце-прем`єр-міністр України - Григорій НЕМИРЯ; міністр освіти і науки України - Іван ВАКАРЧУК; міністр транспорту і зв`язку України - Йосип ВІНСЬКИЙ; міністр культури і туризму України – Василь ВОВКУН; міністр економіки України - Богдан ДАНИЛИШИН; міністр праці і соціальної політики України - Людмила ДЕНИСОВА; міністр оборони України - Юрій ЄХАНУРОВ; міністр охорони здоров`я України - Василь КНЯЗЕВИЧ; міністр Кабінету міністрів України - Петро КРУПКО; міністр регіонального розвитку і будівництва України - Василь КУЙБІДА; міністр з питань житлово-комунального господарства України - Олексій КУЧЕРЕНКО; міністр внутрішніх справ України - Юрій ЛУЦЕНКО; міністр аграрної політики України - Юрій МЕЛЬНИК; міністр промислової політики України - Володимир НОВИЦЬКИЙ; міністр юстиції України - Микола ОНІЩУК; міністр закордонних справ України - Володимир ОГРИЗКО; міністр у справах сім`ї, молоді і спорту - Юрій ПАВЛЕНКО; міністр фінансів України - Віктор ПИНЗЕНИК; міністр вугільної промисловості - Віктор ПОЛТАВЕЦЬ; міністр палива та енергетики - Юрій ПРОДАН; міністр охорони довкілля - Георгій ФІЛІПЧУК; міністр з питань надзвичайних ситуацій і в справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи - Володимир ШАНДРА.

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