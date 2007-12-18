Новий склад Кабміну від Тимошенко

13:30, 18 грудня 2007
Політика
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Список міністрів

У Верховній Раді зареєстрований проект постанови «Про формування складу Кабінету міністрів України» (№1163 від 18.12.2007), внесений прем`єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО.

Відповідно до документа, Кабінет міністрів пропонується в такому складі:

перший віце-прем`єр-міністр - Олександр ТУРЧИНОВ;

віце-прем`єр-міністр України - Іван ВАСЮНИК;

віце-прем`єр-міністр України - Григорій НЕМИРЯ;

міністр освіти і науки України - Іван ВАКАРЧУК;

міністр транспорту і зв`язку України - Йосип ВІНСЬКИЙ;

міністр культури і туризму України – Василь ВОВКУН;

міністр економіки України - Богдан ДАНИЛИШИН;

міністр праці і соціальної політики України - Людмила ДЕНИСОВА;

міністр оборони України - Юрій ЄХАНУРОВ;

міністр охорони здоров`я України - Василь КНЯЗЕВИЧ;

міністр Кабінету міністрів України - Петро КРУПКО;

міністр регіонального розвитку і будівництва України - Василь КУЙБІДА;

міністр з питань житлово-комунального господарства України - Олексій КУЧЕРЕНКО;

міністр внутрішніх справ України - Юрій ЛУЦЕНКО;

міністр аграрної політики України - Юрій МЕЛЬНИК;

міністр промислової політики України - Володимир НОВИЦЬКИЙ;

міністр юстиції України - Микола ОНІЩУК;

міністр закордонних справ України - Володимир ОГРИЗКО;

міністр у справах сім`ї, молоді і спорту - Юрій ПАВЛЕНКО;

міністр фінансів України - Віктор ПИНЗЕНИК;

міністр вугільної промисловості - Віктор ПОЛТАВЕЦЬ;

міністр палива та енергетики - Юрій ПРОДАН;

міністр охорони довкілля - Георгій ФІЛІПЧУК;

міністр з питань надзвичайних ситуацій і в справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи - Володимир ШАНДРА.

 

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