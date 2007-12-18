Новий склад Кабміну від Тимошенко
Список міністрів
У Верховній Раді зареєстрований проект постанови «Про формування складу Кабінету міністрів України» (№1163 від 18.12.2007), внесений прем`єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО.
Відповідно до документа, Кабінет міністрів пропонується в такому складі:
перший віце-прем`єр-міністр - Олександр ТУРЧИНОВ;
віце-прем`єр-міністр України - Іван ВАСЮНИК;
віце-прем`єр-міністр України - Григорій НЕМИРЯ;
міністр освіти і науки України - Іван ВАКАРЧУК;
міністр транспорту і зв`язку України - Йосип ВІНСЬКИЙ;
міністр культури і туризму України – Василь ВОВКУН;
міністр економіки України - Богдан ДАНИЛИШИН;
міністр праці і соціальної політики України - Людмила ДЕНИСОВА;
міністр оборони України - Юрій ЄХАНУРОВ;
міністр охорони здоров`я України - Василь КНЯЗЕВИЧ;
міністр Кабінету міністрів України - Петро КРУПКО;
міністр регіонального розвитку і будівництва України - Василь КУЙБІДА;
міністр з питань житлово-комунального господарства України - Олексій КУЧЕРЕНКО;
міністр внутрішніх справ України - Юрій ЛУЦЕНКО;
міністр аграрної політики України - Юрій МЕЛЬНИК;
міністр промислової політики України - Володимир НОВИЦЬКИЙ;
міністр юстиції України - Микола ОНІЩУК;
міністр закордонних справ України - Володимир ОГРИЗКО;
міністр у справах сім`ї, молоді і спорту - Юрій ПАВЛЕНКО;
міністр фінансів України - Віктор ПИНЗЕНИК;
міністр вугільної промисловості - Віктор ПОЛТАВЕЦЬ;
міністр палива та енергетики - Юрій ПРОДАН;
міністр охорони довкілля - Георгій ФІЛІПЧУК;
міністр з питань надзвичайних ситуацій і в справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи - Володимир ШАНДРА.