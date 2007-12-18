Регіонали сьогодні в Раду не повернуться

Фракція Партії регіонів повернеться у сесійний зал Верховної Ради 19 грудня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив депутат фракції Партії регіонів Михайло ЧЕЧЕТОВ сьогодні журналістам у ВР.

«Повернемося завтра, а сьогодні хай вони вирішують питання. Сьогодні в залі торжествує «демократія», - сказав М.ЧЕЧЕТОВ.

Представник фракції Партії регіонів вважає, що зараз засідання ВР проводиться з порушенням процедур і регламенту ВР.

Як повідомляв УНІАН, фракція Партії регіонів залишила сесійний зал ВР, протестуючи, за словами представника цієї фракції Юрія МІРОШНИЧЕНКА, проти стилю роботи, який продемонструвала коаліція при обговоренні процедурного питання.

«Ми заявляємо про свою політичну позицію, ми не згодні з тим стилем, який сьогодні продемонстрували коаліціянти. З процедурного питання вони почали давати оцінки діям уряду (Віктора ЯНУКОВИЧА – УНІАН)», - сказав Ю.МІРОШНИЧЕНКО.

Депутат вважає, що під час виступу лідера Партії регіонів В.ЯНУКОВИЧА в парламенті представники коаліції висловлювали на адресу його уряду необгрунтовані образи. «Коли закінчився виступ Віктора Федоровича, ви чули, які лунали йому навздогін виступи», - пояснив він.