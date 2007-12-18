Ванникова заявляє, що Ющенко не потребує посередника Черновецького

Прес-секретар Президента України Ірина ВАННИКОВА нагадує меру Києва Леоніду ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ, що він не належить до осіб, уповноважених озвучувати позиції глави держави Віктора ЮЩЕНКА.

Про це йдеться у поширеному прес-службою Президента коментарі І.ВАННИКОВОЇ.

Вона наголошує, що право оприлюднювати позицію Президента України, окрім нього самого, мають виключно його прес-секретар і прес-служба глави держави, керівник Секретаріату Президента, а також особи, уповноважені на це безпосередньо Президентом.

І.ВАННИКОВА змушена нагадати про такий порядок донесення до громадськості ініціатив глави держави, зважаючи на некоректні посилання на позицію Президента, які дозволяє собі впродовж останніх тижнів Київський міський голова Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, йдеться у коментарі.

“Президент України не потребує зайвих посередників при донесенні до суспільства своїх ініціатив, а Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ не належить до осіб, уповноважених озвучувати позиції глави держави з будь-яких питань”, - наголошує прес-секретар Президента.