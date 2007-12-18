ВР відправила Януковича у відставку
13:48, 18 грудня 2007Політика
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"За" - 226 голосів
За відставку лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА з посади прем’єр-міністра проголосували 226 народних депутатів.
Як передає кореспондент УНІАН, у голосуванні взяли участь лише дві фракції – БЮТ та НУ-НС.
За відставку В.ЯНУКОВИЧА проголосували усі 156 народних депутатів від БЮТ, а із фракції НУ-НС - 70 із 72 (не голосували Іван ПЛЮЩ та Іван СПОДАРЕНКО, який перебуває у реанімації).
Крім того, під час голосування у сесійній залі були відсутні члени фракції Партії регіонів.
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