ВР відправила Януковича у відставку

За відставку лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА з посади прем’єр-міністра проголосували 226 народних депутатів.

Як передає кореспондент УНІАН, у голосуванні взяли участь лише дві фракції – БЮТ та НУ-НС.

За відставку В.ЯНУКОВИЧА проголосували усі 156 народних депутатів від БЮТ, а із фракції НУ-НС - 70 із 72 (не голосували Іван ПЛЮЩ та Іван СПОДАРЕНКО, який перебуває у реанімації).

Крім того, під час голосування у сесійній залі були відсутні члени фракції Партії регіонів.