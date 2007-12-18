ВР працюватиме сьогодні до останнього міністра
13:52, 18 грудня 2007Політика
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Зараз - перерва
Верховна Рада вирішила продовжити свою роботу до остаточного узгодження питання про формування нового уряду.
Як передає кореспондент УНІАН, за таке рішення проголосували всі 226 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.
Зокрема, депутати мають розглянути питання відставки старого складу Кабінету міністрів, формування нового та припинення повноважень тих депутатів. які увійдуть до нового складу уряду.
Після голосування у ВР було оголошено перерву на 15 хвилин для того, щоб Лічильна комісія встановила офіційні результати голосування за відставку Віктора ЯНУКОВИЧА з посади прем’єр-міністра.
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