ВР працюватиме сьогодні до останнього міністра

Верховна Рада вирішила продовжити свою роботу до остаточного узгодження питання про формування нового уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, за таке рішення проголосували всі 226 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Зокрема, депутати мають розглянути питання відставки старого складу Кабінету міністрів, формування нового та припинення повноважень тих депутатів. які увійдуть до нового складу уряду.

Після голосування у ВР було оголошено перерву на 15 хвилин для того, щоб Лічильна комісія встановила офіційні результати голосування за відставку Віктора ЯНУКОВИЧА з посади прем’єр-міністра.