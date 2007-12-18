Гриценко не прийме від Ющенка жодної кадрової пропозиції
Політик не відійшов від принципів трьох П
Народний депутат, член фракції “Наша Україна – Народна самооборона” Анатолій ГРИЦЕНКО заявляє, що не прийме від Президента України Віктора ЮЩЕНКА жодної кадрової пропозиції.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв’ю журналістам.
За словами А.ГРИЦЕНКА, на цей час йому не надходило жодних кадрових пропозицій. «Але, якщо вони надійдуть від Президента України, я їх відхилю», - підкреслив він.
Водночас депутат зауважив, що в нього немає конфлікту з главою держави.
«Є конфлікт Президента України з ним же самим по оголошених принципах», - зазначив А.ГРИЦЕНКО.
Він наголосив, що «не відійшов від принципів трьох П – порядність, патріотизм, професійність», додавши: «Не я від цих принципів відійшов».