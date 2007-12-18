У Європі зраділи призначенню Тимошенко

Комісар ЄС з питань зовнішніх відносин та Європейської політики сусідства Беніта ФЕРРЕРО ВАЛЬДНЕР задоволена призначенням Юлії ТИМОШЕНКО на посаду прем’єр-міністра України і сподівається на швидке формування уряду.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це вона заявила сьогодні українським журналістам.

«Я рада, що Україна зараз має уряд, і сподіваюсь, що інші міністри будуть призначені швидко і ми зможемо знову розпочати роботу з Україною», - сказала Б.ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР.

Комісар зауважила, що в Україні відбулися чесні і вільні вибори, а з іншого боку, вона висловила сподівання, що уряд буде працездатним.

Вона також окремо висловила задоволення самим фактом призначення нового прем’єр-міністра, а не тим, хто конкретно був призначений, оскільки це, за словами Б.ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР, є внутрішньою справою України.