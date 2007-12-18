Як Тимошенко прем`єром призначали (фоторепортаж)

У голосуванні за призначення лідера БЮТ Юлії Тимошенко прем`єр-міністром України взяли участь 227 народних депутатів. З них 226 проголосували «за» і один - утримався.

Одночасно з`явилася інформація про те, що в апараті Верховної Ради зареєстрований проект постанови про склад нового кабінету міністрів (версія Тимошенко). ВР ухвалила рішення працювати, так би мовити до останнього міністра. Сьогодні має з`явитися новий уряд замість відправленого до відставки кабміну Януковича.

Разом з тим, існують побоювання, що не все може пройти так гладко, як хотілося. Нардеп від НУ-НС В’ячеслав Коваль сказав, що члени фракції сьогодні тільки планують остаточно погоджувати кандидатури на міністерські посади.

На питання, чи всі кандидатури узгоджені на даний момент, Коваль відповів: «Не сипте сіль на рану». За його словами, йдеться «мінімум, про дві рани», тобто про кандидатуру на посаду міністра з питань аграрної політики, оскільки кандидатура Юрія Мельника є дискусійною, і кандидатуру Василя Кременя на посаду міністра освіти і науки.

Нагадаємо, що раніше у частини НУ-НС виникли претензії до кандидатів Віктора Ющенка: Юрія Єханурова на посаду міністра оборони і Володимира Огризка – кандидата в міністри закордонних справ.

Фото Віктора Побединського, Дмитра Стаховського, Олександра Синиці / УНІАН