Кабмін Тимошенко затвердять пакетом

Затвердження складу Кабінету міністрів відбудеться шляхом пакетного голосування. Про це в кулуарах Верховної Ради розповів народний депутат від фракції “Наша Україна – Народна Самооборона” Юрій Луценко, повідомляє офіційний сайт НУ-НС.

“Зараз відбудеться пакетне голосування за весь уряд. Для цього формально новообраний прем’єр-міністр Тимошенко подасть відповідну постанову. Цей пакет буде проголосований кожним депутатом через особисте волевиявлення”, - повідомив він.

Луценко також зауважив, що незабаром він планує внести до Верховної Ради законопроект про зміни до закону “Про дорожній рух”.

Він заявив, що демократична коаліція погодила всі кандидатури на посаді міністрів.

“Усі міністри погоджені, - сказав Луценко. Сьогодні ми проголосуємо і за Кабінет міністрів України, все буде добре”.